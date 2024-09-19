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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные Медно-никелевые 2 злотых III Республики после деноминации - Польша

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2 злотых 1995

55 лет Катынской трагедии
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1995 MW NR 300,000 0 64
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2 злотых 1995

Сом
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1995 MW NR 300,000 0 74
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2 злотых 1995

75 лет Битве за Варшаву
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1995 MW ET 300,000 0 57
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2 злотых 1995

100 лет Олимпийским Играм
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1995 MW RK 350,000 0 49
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2 злотых 1995

XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1995 MW RK 300,000 0 81
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2 злотых 1995

Лазенковский дворец
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1995 MW ET 28,700 0 39
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2 злотых 2000

Миллениум
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2000 2,000,000 0 11
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