Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Памятные Медно-никелевые 2 злотых III Республики после деноминации - Польша
2 злотых 199555 лет Катынской трагедии
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1995 MW NR 300,000 0 64
2 злотых 1995Сом
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1995 MW NR 300,000 0 74
2 злотых 199575 лет Битве за Варшаву
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1995 MW ET 300,000 0 57
2 злотых 1995100 лет Олимпийским Играм
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1995 MW RK 350,000 0 49
2 злотых 1995XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1995 MW RK 300,000 0 81
2 злотых 1995Лазенковский дворец
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1995 MW ET 28,700 0 39
2 злотых 2000Миллениум
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи2000 2,000,000 0 11
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