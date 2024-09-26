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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1995 года MW ET "75 лет Битве за Варшаву" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1995 года MW ET "75 лет Битве за Варшаву" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1995 года MW ET "75 лет Битве за Варшаву" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 26,8 мм
  • Тираж UNC 300,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1995 года "75 лет Битве за Варшаву" со знаком MW ET. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1078 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 950 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 46 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1995 "75 лет Битве за Варшаву" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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