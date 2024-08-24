Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1995 года MW NR "55 лет Катынской трагедии" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,80 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Тираж UNC 300,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1995
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1995 года "55 лет Катынской трагедии" со знаком MW NR. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395643 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2900 PLN. Торги состоялись 13 июня 2024.
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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