2 злотых 1995 года MW NR "55 лет Катынской трагедии" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1995 года "55 лет Катынской трагедии" со знаком MW NR. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395643 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2900 PLN. Торги состоялись 13 июня 2024.

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