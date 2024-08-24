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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1995 года MW NR "55 лет Катынской трагедии" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1995 года MW NR "55 лет Катынской трагедии" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1995 года MW NR "55 лет Катынской трагедии" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,80 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Тираж UNC 300,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1995 года "55 лет Катынской трагедии" со знаком MW NR. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395643 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2900 PLN. Торги состоялись 13 июня 2024.

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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 2 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
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Дата 1 февраля 2024
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
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Дата 28 декабря 2023
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
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Польша 2 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

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