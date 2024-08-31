Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1995 года MW RK "100 лет Олимпийским Играм" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Тираж UNC 350,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1995
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1995 года "100 лет Олимпийским Играм" со знаком MW RK. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65270 проданному на аукционе Heritage Auctions за 89 USD. Торги состоялись 29 января 2015.
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