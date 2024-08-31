2 злотых 1995 года MW RK "100 лет Олимпийским Играм" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1995 года "100 лет Олимпийским Играм" со знаком MW RK. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65270 проданному на аукционе Heritage Auctions за 89 USD. Торги состоялись 29 января 2015.

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