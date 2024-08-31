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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1995 года MW RK "100 лет Олимпийским Играм" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1995 года MW RK "100 лет Олимпийским Играм" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1995 года MW RK "100 лет Олимпийским Играм" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Тираж UNC 350,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1995 года "100 лет Олимпийским Играм" со знаком MW RK. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65270 проданному на аукционе Heritage Auctions за 89 USD. Торги состоялись 29 января 2015.

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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
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Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
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Дата 31 августа 2023
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Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
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Дата 27 июля 2023
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Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
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Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1995 "100 лет Олимпийским Играм" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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