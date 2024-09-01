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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1995 года MW ET "Лазенковский дворец" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1995 года MW ET "Лазенковский дворец" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1995 года MW ET "Лазенковский дворец" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Тираж UNC 28,700

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1995 года "Лазенковский дворец" со знаком MW ET. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1995 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3000 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Польша 2 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 2 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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Польша 2 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
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Польша 2 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
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Дата 31 августа 2023
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Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
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Дата 10 августа 2023
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
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Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
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Польша 2 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1995 "Лазенковский дворец" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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