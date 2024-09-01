Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1995 года MW ET "Лазенковский дворец" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1995 года "Лазенковский дворец" со знаком MW ET. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1995 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3000 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
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Дата 1 марта 2024
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Дата 10 декабря 2023
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Дата 3 декабря 2023
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
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