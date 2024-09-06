2 злотых 1995 года MW NR "Сом" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1995 года "Сом" со знаком MW NR. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 650 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

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