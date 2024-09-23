2 злотых 1995 года MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1995 года "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" со знаком MW RK. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1565 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4000 PLN. Торги состоялись 28 января 2023.

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