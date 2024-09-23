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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1995 года MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1995 года MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1995 года MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Тираж UNC 300,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1995 года "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" со знаком MW RK. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1565 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4000 PLN. Торги состоялись 28 января 2023.

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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
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Дата 4 июля 2024
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Дата 20 июня 2024
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Дата 20 июня 2024
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Дата 6 июня 2024
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Дата 6 июня 2024
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Дата 23 мая 2024
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Дата 9 мая 2024
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Дата 28 декабря 2023
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Польша 2 злотых 1995 MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
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Польша 2 злотых 1995 MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1995 "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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