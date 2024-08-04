Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2000 года MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2000 года "30 лет восстанию рабочих 1970 года" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358801 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 85 PLN. Торги состоялись 19 января 2023.
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS69 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
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Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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