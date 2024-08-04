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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2000 года MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2000 года MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2000 года MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 19,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2000 года "30 лет восстанию рабочих 1970 года" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358801 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 85 PLN. Торги состоялись 19 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Польша 10 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Russiancoin - October 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

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