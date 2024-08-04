10 злотых 2000 года MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2000 года "30 лет восстанию рабочих 1970 года" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358801 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 85 PLN. Торги состоялись 19 января 2023.

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