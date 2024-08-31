Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 2000 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 грошей 2000 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 грошей 2000 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,22 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 52,135,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 грошей
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 2000 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 803 проданному на аукционе WDA - MiM за 470 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша 20 грошей 2000 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 20 грошей 2000 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 20 грошей 2000 MW на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 20 грошей 2000 MW на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Польша 20 грошей 2000 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 20 грошей 2000 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 2000 MW на аукционе Numis Poland - November 23, 2019
Польша 20 грошей 2000 MW на аукционе Numis Poland - November 23, 2019
Продавец Numis Poland
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 грошей 2000 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2000 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 20 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск