Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 2000 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 2000 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 803 проданному на аукционе WDA - MiM за 470 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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