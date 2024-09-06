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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 2000 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 грошей 2000 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 грошей 2000 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,59 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Тираж UNC 75,600,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 грошей
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 2000 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 481 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 320 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
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Польша 5 грошей 2000 MW на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 5 грошей 2000 MW на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 5 грошей 2000 MW на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Польша 5 грошей 2000 MW на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Польша 5 грошей 2000 MW на аукционе Numis Poland - November 23, 2019
Польша 5 грошей 2000 MW на аукционе Numis Poland - November 23, 2019
Продавец Numis Poland
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 2000 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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