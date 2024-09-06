5 грошей 2000 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 2000 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 481 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 320 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

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