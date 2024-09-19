Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 2000 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 2000 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 260 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Numimarket (1)
- Numis Poland (1)
Где продать?
Для продажи 1 грош 2000 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск