100 злотых 2000 года MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2000 года "1000 лет Конгрессу в Гнезно" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе Stack's Bowers за 805 USD. Торги состоялись 21 февраля 2007.

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