Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2000 года MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 2,200
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 2000
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2000 года "1000 лет Конгрессу в Гнезно" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе Stack's Bowers за 805 USD. Торги состоялись 21 февраля 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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