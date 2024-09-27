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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2000 года MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2000 года MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2000 года MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,200

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2000 года "1000 лет Конгрессу в Гнезно" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе Stack's Bowers за 805 USD. Торги состоялись 21 февраля 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
494 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Frühwald - November 27, 2022
Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Bereska - September 22, 2018
Польша 100 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Bereska - September 22, 2018
Продавец Bereska
Дата 22 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 2000 "1000 лет Конгрессу в Гнезно" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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