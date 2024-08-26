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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2000 года MW ET "Ян II Казимир". Поясной портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Поясной портрет

Аверс монеты - 10 злотых 2000 года MW ET "Ян II Казимир" Поясной портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2000 года MW ET "Ян II Казимир" Поясной портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 14,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2000 года "Ян II Казимир" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65256 проданному на аукционе Heritage Auctions за 84 USD. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2000 "Ян II Казимир" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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