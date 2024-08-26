10 злотых 2000 года MW ET "Ян II Казимир". Поясной портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2000 года "Ян II Казимир" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65256 проданному на аукционе Heritage Auctions за 84 USD. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность PROOF (28) UNC (12) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) PF69 (3) PF66 (1) ULTRA CAMEO (3) Сервис NGC (4)

Продавец Все фирмы

BAC (14)

Cieszyńskie CN (1)

COINSNET (1)

Heritage (1)

MARCINIAK (4)

Niemczyk (3)

Numis Poland (3)

Teutoburger (1)

WCN (11)

Wójcicki (3)