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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2000 года MW ET "Ян II Казимир". Погрудный портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Погрудный портрет

Аверс монеты - 10 злотых 2000 года MW ET "Ян II Казимир" Погрудный портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2000 года MW ET "Ян II Казимир" Погрудный портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2000 года "Ян II Казимир" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3497 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 280 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (12)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
  • Numis Poland (1)
  • Numisbalt (1)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (10)
  • Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2000 "Ян II Казимир" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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