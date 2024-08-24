10 злотых 2000 года MW ET "Ян II Казимир". Погрудный портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2000 года "Ян II Казимир" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3497 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 280 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

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