2 злотых 2003 года MW RK "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2003 года "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Stare Monety за 150 PLN. Торги состоялись 8 сентября 2023.

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