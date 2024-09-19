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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2012 года MW "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2012 года MW "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2012 года MW "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 1,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2012
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2012 года "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 130 PLN. Торги состоялись 13 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 2012 MW "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" на аукционе MUNZE - September 8, 2023
Продавец MUNZE
Дата 8 сентября 2023
Сохранность MS67 CGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 2012 "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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