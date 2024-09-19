Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2003 года MW ET "Европейский угорь" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2003 года "Европейский угорь" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Numis Poland за 1150 PLN. Торги состоялись 23 мая 2020.
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Дата 12 мая 2023
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Дата 22 февраля 2023
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Дата 29 октября 2021
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