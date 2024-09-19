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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2003 года MW ET "Европейский угорь" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2003 года MW ET "Европейский угорь" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2003 года MW ET "Европейский угорь" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 450,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2003
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2003 года "Европейский угорь" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Numis Poland за 1150 PLN. Торги состоялись 23 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 28 PLN
Польша 2 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Польша 2 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 2 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Польша 2 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Coinhouse - October 29, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 2 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 2003 "Европейский угорь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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