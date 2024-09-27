2 злотых 2001 года MW ET "Ян III Собеский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2001 года "Ян III Собеский" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Numis Poland за 160 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность UNC (10) Сохранность (слабы) MS66 (1) Сервис NGC (1)