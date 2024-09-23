2 злотых 1996 года MW AN "Замок Хайльсберг" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1996 года "Замок Хайльсберг" со знаком MW AN. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1085 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 400 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

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