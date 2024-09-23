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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1996 года MW AN "Замок Хайльсберг" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1996 года MW AN "Замок Хайльсберг" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1996 года MW AN "Замок Хайльсберг" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 300,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1996
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1996 года "Замок Хайльсберг" со знаком MW AN. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1085 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 400 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 2 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 2 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1996 "Замок Хайльсберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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