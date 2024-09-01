2 злотых 2006 года MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2006 года "100 лет Варшавской школы экономики" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 862 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 1 EUR. Торги состоялись 18 февраля 2024.

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