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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2005 года MW AN "Филин" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2005 года MW AN "Филин" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2005 года MW AN "Филин" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 990,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2005 года "Филин" со знаком MW AN. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3263 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 110 USD. Торги состоялись 26 января 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (2)
  • Frühwald (1)
  • Numedux (1)
Польша 2 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Польша 2 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 2 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 175 PLN
Польша 2 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Coinhouse - August 19, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Coinhouse - October 29, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 злотых 2005 "Филин" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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