2 злотых 2005 года MW AN "Филин" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2005 года "Филин" со знаком MW AN. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3263 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 110 USD. Торги состоялись 26 января 2023.

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