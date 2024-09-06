Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2001 года MW "Янтарный путь" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2001 года MW "Янтарный путь" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2001 года MW "Янтарный путь" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 500,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2001
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2001 года "Янтарный путь" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Numis Poland за 170 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 злотых 2001 "Янтарный путь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2001 года Все польские монеты польские латунные монеты польские монеты номиналом 2 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск