Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2001 года MW "Янтарный путь" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 27 мм
- Тираж UNC 500,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 2001
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2001 года "Янтарный путь" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Numis Poland за 170 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (1)
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