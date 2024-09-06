2 злотых 2001 года MW "Янтарный путь" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2001 года "Янтарный путь" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Numis Poland за 170 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.

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