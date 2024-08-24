Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2007 года MW NR "Слупск" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2007 года MW NR "Слупск" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2007 года MW NR "Слупск" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 1,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2007
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2007 года "Слупск" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3031 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1025 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
Польша 2 злотых 2007 MW NR "Слупск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 2 злотых 2007 MW NR "Слупск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 злотых 2007 "Слупск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2007 года Все польские монеты польские латунные монеты польские монеты номиналом 2 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск