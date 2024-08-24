Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2007 года MW NR "Слупск" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2007 года "Слупск" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3031 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1025 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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