2 злотых 2007 года MW NR "Слупск" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2007 года "Слупск" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3031 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1025 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность UNC (1) Сохранность (слабы) MS66 (1) Сервис NGC (1)