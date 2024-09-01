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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 2007 года

для обращения

Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW
Средняя цена 250 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
20 грошей 2007 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 грошей 2007 MW
Средняя цена 5 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 грошей 2007 MW
Средняя цена 20 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 гроша 2007 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 2007 MW
Средняя цена 9 $
Продажи
0 2

Памятные золотые

Аверс
Реверс
200 злотых 2007 MW Тяжеловооружённый рыцарь
Средняя цена 800 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
200 злотых 2007 MW UW 125 лет со дня рождения Кароля Шимановского
Средняя цена 870 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
200 злотых 2007 MW RK 750 лет Кракову
Средняя цена 770 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
200 злотых 2007 MW RK 150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского
Средняя цена 800 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
100 злотых 2007 MW ET 75 летие взлома кода Энигмы
Средняя цена 400 $
Продажи
0 9

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
20 злотых 2007 MW EO Леон Ян Вычулковский
Средняя цена 25 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
20 злотых 2007 MW RK Длинномордый тюлень
Средняя цена 25 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
20 злотых 2007 MW AN Средневековый город Торунь
Средняя цена 25 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
10 злотых 2007 MW UW 125 лет со дня рождения Кароля Шимановского
Средняя цена 15 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
10 злотых 2007 MW ET Арцтовский и Добровольский
Средняя цена 20 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
10 злотых 2007 MW Тяжеловооружённый рыцарь
Средняя цена 20 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
10 злотых 2007 MW NR Игнатий Домейко
Средняя цена 15 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
10 злотых 2007 MW ET 75 летие взлома кода Энигмы
Средняя цена 15 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
10 злотых 2007 MW История злотого - Ника
Средняя цена 20 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
10 злотых 2007 MW RK 750 лет Кракову
Средняя цена 15 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
10 злотых 2007 MW RK 150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского
Средняя цена 15 $
Продажи
0 20

Памятные Латунные

Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW AN Квидзын
Средняя цена 1 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW RK Длинномордый тюлень
Средняя цена 1 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW ET 75 летие взлома кода Энигмы
Средняя цена 1 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW NR Игнатий Домейко
Средняя цена 1 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW AN История злотого - Ника
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW RK 750 лет Кракову
Средняя цена 4 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW ET Арцтовский и Добровольский
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW Тяжеловооружённый рыцарь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW UW 125 лет со дня рождения Кароля Шимановского
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW NR Старгард-Щециньски
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW UW Бжег
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW EO Ломжа
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW RK Плоцк
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW UW Пшемысль
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW ET Рацибуж
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW NR Слупск
Средняя цена 280 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW EO Свидница
Средняя цена 1 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW AN Средневековый город Торунь
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW RK Гожув-Велькопольский
Средняя цена 1 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW UW Клодзко
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW EO Тарнув
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2007 MW EO Леон Ян Вычулковский
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2007 RK 150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского
Средняя цена
Продажи
0 0

Инвестиционные

Аверс
Реверс
500 злотых 2007 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 2007 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 2007 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 злотых 2007 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 230 $
Продажи
0 1
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