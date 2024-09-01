Монеты Польши 2007 года

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Польша
2007
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
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III Республика до деноминации
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для обращения
2 злотых 2007 MW
Средняя цена
250 $
Продажи
0
22
20 грошей 2007 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 грошей 2007 MW
Средняя цена
5 $
Продажи
0
1
5 грошей 2007 MW
Средняя цена
20 $
Продажи
0
2
2 гроша 2007 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 грош 2007 MW
Средняя цена
9 $
Продажи
0
2
Памятные золотые
200 злотых 2007 MW Тяжеловооружённый рыцарь
Средняя цена
800 $
Продажи
0
27
200 злотых 2007 MW UW 125 лет со дня рождения Кароля Шимановского
Средняя цена
870 $
Продажи
0
17
200 злотых 2007 MW RK 750 лет Кракову
Средняя цена
770 $
Продажи
0
17
200 злотых 2007 MW RK 150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского
Средняя цена
800 $
Продажи
0
19
100 злотых 2007 MW ET 75 летие взлома кода Энигмы
Средняя цена
400 $
Продажи
0
9
Памятные серебряные
20 злотых 2007 MW EO Леон Ян Вычулковский
Средняя цена
25 $
Продажи
0
23
20 злотых 2007 MW RK Длинномордый тюлень
Средняя цена
25 $
Продажи
0
40
20 злотых 2007 MW AN Средневековый город Торунь
Средняя цена
25 $
Продажи
0
19
10 злотых 2007 MW UW 125 лет со дня рождения Кароля Шимановского
Средняя цена
15 $
Продажи
0
12
10 злотых 2007 MW ET Арцтовский и Добровольский
Средняя цена
20 $
Продажи
0
18
10 злотых 2007 MW Тяжеловооружённый рыцарь
Средняя цена
20 $
Продажи
0
21
10 злотых 2007 MW NR Игнатий Домейко
Средняя цена
15 $
Продажи
0
14
10 злотых 2007 MW ET 75 летие взлома кода Энигмы
Средняя цена
15 $
Продажи
0
16
10 злотых 2007 MW История злотого - Ника
Средняя цена
20 $
Продажи
0
25
10 злотых 2007 MW RK 750 лет Кракову
Средняя цена
15 $
Продажи
0
17
10 злотых 2007 MW RK 150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского
Средняя цена
15 $
Продажи
0
20
Памятные Латунные
2 злотых 2007 MW AN Квидзын
Средняя цена
1 $
Продажи
0
1
2 злотых 2007 MW RK Длинномордый тюлень
Средняя цена
1 $
Продажи
0
3
2 злотых 2007 MW ET 75 летие взлома кода Энигмы
Средняя цена
1 $
Продажи
0
1
2 злотых 2007 MW NR Игнатий Домейко
Средняя цена
1 $
Продажи
0
1
2 злотых 2007 MW AN История злотого - Ника
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2007 MW RK 750 лет Кракову
Средняя цена
4 $
Продажи
0
2
2 злотых 2007 MW ET Арцтовский и Добровольский
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2007 MW Тяжеловооружённый рыцарь
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2007 MW UW 125 лет со дня рождения Кароля Шимановского
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2007 MW NR Старгард-Щециньски
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2007 MW UW Бжег
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2007 MW EO Ломжа
Средняя цена
—
Продажи
0
1
2 злотых 2007 MW RK Плоцк
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2007 MW UW Пшемысль
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2007 MW ET Рацибуж
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2007 MW NR Слупск
Средняя цена
280 $
Продажи
0
1
2 злотых 2007 MW EO Свидница
Средняя цена
1 $
Продажи
0
1
2 злотых 2007 MW AN Средневековый город Торунь
Средняя цена
25 $
Продажи
0
1
2 злотых 2007 MW RK Гожув-Велькопольский
Средняя цена
1 $
Продажи
0
1
2 злотых 2007 MW UW Клодзко
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2007 MW EO Тарнув
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2007 MW EO Леон Ян Вычулковский
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2007 RK 150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Инвестиционные
500 злотых 2007 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
—
Продажи
0
0
200 злотых 2007 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
—
Продажи
0
0
100 злотых 2007 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
—
Продажи
0
0
50 злотых 2007 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
230 $
Продажи
0
1
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Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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