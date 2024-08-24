Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2007 года MW "Тяжеловооружённый рыцарь" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,05 гр
- Чистого серебра (0,4178 oz) 12,9963 гр
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 55,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2007
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2007 года "Тяжеловооружённый рыцарь" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 945 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 300 PLN. Торги состоялись 16 апреля 2023.
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность PROOF
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Где продать?
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