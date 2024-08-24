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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2007 года MW "Тяжеловооружённый рыцарь" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2007 года MW "Тяжеловооружённый рыцарь" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2007 года MW "Тяжеловооружённый рыцарь" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Strefa kolekcjonera monety-gdynia-pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,05 гр
  • Чистого серебра (0,4178 oz) 12,9963 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 55,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2007
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2007 года "Тяжеловооружённый рыцарь" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 945 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 300 PLN. Торги состоялись 16 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • COINSNET (1)
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  • Istra Numizmatika d.o.o. (1)
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  • WCN (6)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Numismática Leilões - July 11, 2018
Продавец Numismática Leilões
Дата 11 июля 2018
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2007 "Тяжеловооружённый рыцарь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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