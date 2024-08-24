10 злотых 2007 года MW "Тяжеловооружённый рыцарь" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2007 года "Тяжеловооружённый рыцарь" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 945 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 300 PLN. Торги состоялись 16 апреля 2023.

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