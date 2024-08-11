Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2007 года MW EO "Леон Ян Вычулковский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2007 года MW EO "Леон Ян Вычулковский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2007 года MW EO "Леон Ян Вычулковский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 56,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2007
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2007 года "Леон Ян Вычулковский" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358410 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 200 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • MUNZE (1)
  • Niemczyk (2)
  • Numis Poland (2)
  • Numisbalt (1)
  • Stare Monety (3)
  • Tauler & Fau (1)
  • WCN (8)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе MUNZE - September 8, 2023
Продавец MUNZE
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2007 MW EO "Леон Ян Вычулковский" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 злотых 2007 "Леон Ян Вычулковский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2007 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 20 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск