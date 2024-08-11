20 злотых 2007 года MW EO "Леон Ян Вычулковский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2007 года "Леон Ян Вычулковский" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358410 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 200 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2022.

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