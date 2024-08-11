Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2007 года MW EO "Леон Ян Вычулковский" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 56,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2007
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2007 года "Леон Ян Вычулковский" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358410 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 200 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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Где продать?
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