2 злотых 2007 года MW RK "750 лет Кракову" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2007 года "750 лет Кракову" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 140 PLN. Торги состоялись 13 мая 2020.

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