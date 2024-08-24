Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2007 года MW AN "Средневековый город Торунь" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2007 года "Средневековый город Торунь" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397436 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 115 PLN. Торги состоялись 4 июля 2024.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
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Дата 19 апреля 2024
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Дата 7 апреля 2024
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Дата 29 февраля 2024
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Дата 3 декабря 2023
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Дата 3 декабря 2023
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Дата 3 декабря 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Дата 6 июня 2023
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Дата 30 октября 2022
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Дата 7 сентября 2022
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