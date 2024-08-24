20 злотых 2007 года MW AN "Средневековый город Торунь" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2007 года "Средневековый город Торунь" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397436 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 115 PLN. Торги состоялись 4 июля 2024.

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