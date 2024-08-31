200 злотых 2007 года MW "Тяжеловооружённый рыцарь" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2007 года "Тяжеловооружённый рыцарь" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 550 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 21500 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

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