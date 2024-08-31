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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2007 года MW "Тяжеловооружённый рыцарь" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2007 года MW "Тяжеловооружённый рыцарь" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2007 года MW "Тяжеловооружённый рыцарь" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2007
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2007 года "Тяжеловооружённый рыцарь" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 550 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 21500 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
967 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PF70 GCN
Цена
883 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 200 злотых 2007 MW "Тяжеловооружённый рыцарь" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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