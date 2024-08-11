10 злотых 2007 года MW NR "Игнатий Домейко" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2007 года "Игнатий Домейко" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Numis Poland за 390 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.

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