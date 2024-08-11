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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2007 года MW NR "Игнатий Домейко" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2007 года MW NR "Игнатий Домейко" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2007 года MW NR "Игнатий Домейко" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 55,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2007
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2007 года "Игнатий Домейко" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Numis Poland за 390 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (2)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW NR "Игнатий Домейко" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW NR "Игнатий Домейко" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2007 MW NR "Игнатий Домейко" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW NR "Игнатий Домейко" на аукционе Александр - November 16, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW NR "Игнатий Домейко" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2007 MW NR "Игнатий Домейко" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW NR "Игнатий Домейко" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW NR "Игнатий Домейко" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW NR "Игнатий Домейко" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW NR "Игнатий Домейко" на аукционе Александр - March 9, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW NR "Игнатий Домейко" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW NR "Игнатий Домейко" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW NR "Игнатий Домейко" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша 10 злотых 2007 MW NR "Игнатий Домейко" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2007 "Игнатий Домейко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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