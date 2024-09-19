Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2007 года MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 8,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 2007
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2007 года "75 летие взлома кода Энигмы" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Numis Poland за 2200 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Cieszyńskie CN (1)
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- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (1)
- Numis Poland (1)
- WCN (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
370 $
Цена в валюте аукциона 370 USD
Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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