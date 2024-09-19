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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2007 года MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2007 года MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2007 года MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 8,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2007
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2007 года "75 летие взлома кода Энигмы" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Numis Poland за 2200 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Frühwald (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numis Poland (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 100 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Goldberg - September 5, 2023
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
370 $
Цена в валюте аукциона 370 USD
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
398 $
Цена в валюте аукциона 1750 PLN
Польша 100 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Frühwald - November 27, 2022
Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 100 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 100 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 100 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Польша 100 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 2007 "75 летие взлома кода Энигмы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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