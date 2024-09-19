100 злотых 2007 года MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2007 года "75 летие взлома кода Энигмы" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Numis Poland за 2200 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.

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