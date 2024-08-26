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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 2007 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 грошей 2007 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 грошей 2007 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,55 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Тираж UNC 100,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 грошей
  • Год 2007
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 2007 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе NUMIS Klitończyk за 380 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
Польша 10 грошей 2007 MW на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша 10 грошей 2007 MW на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 2007 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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