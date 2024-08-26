Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 2007 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 2007 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе NUMIS Klitończyk за 380 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.
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