Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 2007 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 2007 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 341 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik за 300 PLN. Торги состоялись 8 июня 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Niemczyk (1)
- WCN (1)
Где продать?
Для продажи 5 грошей 2007 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск