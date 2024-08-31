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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 2007 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 грошей 2007 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 грошей 2007 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,59 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Тираж UNC 116,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 грошей
  • Год 2007
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 2007 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 341 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik за 300 PLN. Торги состоялись 8 июня 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша 5 грошей 2007 MW на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 5 грошей 2007 MW на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 2007 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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