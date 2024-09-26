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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2007 года MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2007 года MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2007 года MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 8,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2007
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2007 года "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" со знаком MW UW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1600 проданному на аукционе Numisbalt за 925 EUR. Торги состоялись 30 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Goldberg (3)
  • Heritage (2)
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  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (2)
  • Stack's (1)
  • WCN (1)
Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Goldberg - September 5, 2023
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
1010 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Frühwald - November 26, 2022
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Heritage - March 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Frühwald - November 29, 2019
Продавец Frühwald
Дата 29 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Stack's - February 5, 2016
Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2015
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Польша 200 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 200 злотых 2007 "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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