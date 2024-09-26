Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2007 года MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 8,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2007
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2007 года "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" со знаком MW UW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1600 проданному на аукционе Numisbalt за 925 EUR. Торги состоялись 30 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 29 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 200 злотых 2007 "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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