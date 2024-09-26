200 злотых 2007 года MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2007 года "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" со знаком MW UW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1600 проданному на аукционе Numisbalt за 925 EUR. Торги состоялись 30 июня 2023.

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