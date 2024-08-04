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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2007 года MW AN "Средневековый город Торунь" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2007 года MW AN "Средневековый город Торунь" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2007 года MW AN "Средневековый город Торунь" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 900,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2007
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2007 года "Средневековый город Торунь" со знаком MW AN. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1580 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 110 PLN. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность
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Польша 2 злотых 2007 MW AN "Средневековый город Торунь" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша 2 злотых 2007 MW AN "Средневековый город Торунь" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 2007 "Средневековый город Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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