2 злотых 2007 года MW AN "Средневековый город Торунь" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2007 года "Средневековый город Торунь" со знаком MW AN. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1580 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 110 PLN. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность XF (1)