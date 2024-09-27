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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 2007 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 1 грош 2007 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 1 грош 2007 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 15,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 330,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 грош
  • Год 2007
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 2007 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1912 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 100 PLN. Торги состоялись 31 марта 2023.

Сохранность
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Польша 1 грош 2007 MW на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 1 грош 2007 MW на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 1 грош 2007 MW на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Польша 1 грош 2007 MW на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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