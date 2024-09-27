Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 2007 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 2007 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1912 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 100 PLN. Торги состоялись 31 марта 2023.
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