Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2007 года MW EO "Ломжа" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2007 года "Ломжа" со знаком MW EO. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе
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