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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2007 года MW ET "Арцтовский и Добровольский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2007 года MW ET "Арцтовский и Добровольский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2007 года MW ET "Арцтовский и Добровольский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 57,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2007
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2007 года "Арцтовский и Добровольский" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 795 проданному на аукционе WDA - MiM за 2700 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (5)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "Арцтовский и Добровольский" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2007 "Арцтовский и Добровольский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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