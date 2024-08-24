Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2007 года MW ET "Арцтовский и Добровольский" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 57,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2007
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2007 года "Арцтовский и Добровольский" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 795 проданному на аукционе WDA - MiM за 2700 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
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Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Дата 25 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Дата 21 июня 2022
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Дата 21 июня 2022
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Дата 21 июня 2022
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
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