10 злотых 2007 года MW ET "Арцтовский и Добровольский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2007 года "Арцтовский и Добровольский" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 795 проданному на аукционе WDA - MiM за 2700 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

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