Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2007 года MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2007 года "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2972 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 220 PLN. Торги состоялись 24 июня 2023.
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 2007 "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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