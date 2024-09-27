10 злотых 2007 года MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2007 года "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2972 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 220 PLN. Торги состоялись 24 июня 2023.

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