Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2007 года MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2007 года MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2007 года MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 58,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2007
  • Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2007 года "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2972 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 220 PLN. Торги состоялись 24 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Katz (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numis Poland (1)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (13)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 10 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Katz - May 29, 2016
Продавец Katz
Дата 29 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2007 "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2007 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск