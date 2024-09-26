Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2007 года MW RK "750 лет Кракову" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 9,600
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2007
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2007 года "750 лет Кракову" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98212 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 13 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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