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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2007 года MW RK "750 лет Кракову" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2007 года MW RK "750 лет Кракову" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2007 года MW RK "750 лет Кракову" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 9,600

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2007
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2007 года "750 лет Кракову" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98212 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 13 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
820 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
773 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Heritage - March 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Schulman - October 26, 2018
Продавец Schulman
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Польша 200 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 200 злотых 2007 "750 лет Кракову" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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