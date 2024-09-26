200 злотых 2007 года MW RK "750 лет Кракову" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2007 года "750 лет Кракову" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98212 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 13 марта 2022.

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