2 злотых 2007 года MW AN "Квидзын" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2007 года "Квидзын" со знаком MW AN. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362420 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70 PLN. Торги состоялись 23 февраля 2023.

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