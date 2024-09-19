Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2007 года MW RK "Длинномордый тюлень" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 58,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2007
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2007 года "Длинномордый тюлень" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98305 проданному на аукционе Heritage Auctions за 186 USD. Торги состоялись 13 марта 2022.
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Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Дата 19 апреля 2024
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Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Дата 3 декабря 2023
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Дата 3 декабря 2023
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Дата 3 декабря 2023
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Дата 8 сентября 2023
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Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Дата 6 июня 2023
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Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Где продать?
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