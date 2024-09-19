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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2007 года MW RK "Длинномордый тюлень" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2007 года MW RK "Длинномордый тюлень" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2007 года MW RK "Длинномордый тюлень" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 58,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2007
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2007 года "Длинномордый тюлень" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98305 проданному на аукционе Heritage Auctions за 186 USD. Торги состоялись 13 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2007 MW RK "Длинномордый тюлень" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2007 "Длинномордый тюлень" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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