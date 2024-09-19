20 злотых 2007 года MW RK "Длинномордый тюлень" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2007 года "Длинномордый тюлень" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98305 проданному на аукционе Heritage Auctions за 186 USD. Торги состоялись 13 марта 2022.

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