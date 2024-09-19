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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2007 года MW EO "Свидница" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2007 года MW EO "Свидница" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2007 года MW EO "Свидница" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 1,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2007
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2007 года "Свидница" со знаком MW EO. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 872 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 1 EUR. Торги состоялись 18 февраля 2024.

Сохранность
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  • Frühwald (1)
Польша 2 злотых 2007 MW EO "Свидница" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 2007 "Свидница" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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