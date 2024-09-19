Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2007 года MW EO "Свидница" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2007 года "Свидница" со знаком MW EO. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 872 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 1 EUR. Торги состоялись 18 февраля 2024.
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