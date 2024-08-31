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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2007 года MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2007 года MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2007 года MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Strefa kolekcjonera monety-gdynia-pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 55,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2007
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2007 года "75 летие взлома кода Энигмы" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 517 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 200 PLN. Торги состоялись 27 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Heritage - November 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" на аукционе Tauler & Fau - November 12, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2007 "75 летие взлома кода Энигмы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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