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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2007 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2007 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2007 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никелевый + бронза алюминий
  • Вес 5,21 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 20,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2007
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2007 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе WDA - MiM за 3400 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
  • WDA - MiM (10)
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 1150 PLN
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша 2 злотых 2007 MW на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 2007 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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