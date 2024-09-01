Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2007 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2007 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе WDA - MiM за 3400 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Niemczyk (10)
- Stare Monety (1)
- WCN (1)
- WDA - MiM (10)
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 1150 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS68 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 2 злотых 2007 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск