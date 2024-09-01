2 злотых 2007 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2007 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе WDA - MiM за 3400 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

Сохранность UNC (17) XF (3) VF (2) Сохранность (слабы) MS68 (2) MS67 (5) MS65 (1) MS64 (5) MS63 (2) Сервис NGC (12) PCGS (3)

Продавец Все фирмы

Niemczyk (10)

Stare Monety (1)

WCN (1)

WDA - MiM (10)