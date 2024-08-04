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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2007 года MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2007 года MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2007 года MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 8,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2007
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2007 года "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4166 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PF69 GCN
Цена
834 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
764 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Stack's - May 15, 2018
Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Stack's - May 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Stack's - January 17, 2018
Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Stack's - January 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 января 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Польша 200 злотых 2007 MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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