200 злотых 2007 года MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2007 года "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4166 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.

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