Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2007 года MW RK "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 8,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2007
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2007 года "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4166 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PF69 GCN
Цена
834 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 200 злотых 2007 "150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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