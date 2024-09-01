Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2007 года MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2007 года MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2007 года MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: JS Partner Jakub Starański

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,1 гр
  • Чистого серебра (0,4193 oz) 13,0425 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 55,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2007
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2007 года "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1823 проданному на аукционе Numisbalt за 26 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (1)
  • Numis Poland (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (7)
  • Александр (1)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Александр - November 16, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2007 MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2007 "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2007 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск