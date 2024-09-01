10 злотых 2007 года MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2007 года "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1823 проданному на аукционе Numisbalt за 26 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2023.

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