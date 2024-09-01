Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2007 года MW UW "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,1 гр
- Чистого серебра (0,4193 oz) 13,0425 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 55,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2007
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2007 года "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1823 проданному на аукционе Numisbalt за 26 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coinhouse (1)
- COINSNET (1)
- Numis Poland (1)
- Stare Monety (1)
- WCN (7)
- Александр (1)
Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 злотых 2007 "125 лет со дня рождения Кароля Шимановского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск