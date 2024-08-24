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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2007 года MW "История злотого - Ника" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2007 года MW "История злотого - Ника" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2007 года MW "История злотого - Ника" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 57,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2007
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2007 года "История злотого - Ника" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2530 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 650 PLN. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Heritage - November 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Klondike Auction - November 10, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW "История злотого - Ника" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2007 "История злотого - Ника" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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