10 злотых 2007 года MW "История злотого - Ника" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2007 года "История злотого - Ника" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2530 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 650 PLN. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность PROOF (18) UNC (7) Сохранность (слабы) PF70 (3) PF69 (6) PF68 (1) ULTRA CAMEO (10) Сервис NGC (9) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (1)

COINSNET (1)

Heritage (1)

Klondike Auction (2)

Niemczyk (2)

Numimarket (1)

Numis Poland (2)

Numisbalt (1)

Stare Monety (2)

WCN (7)

Wójcicki (5)