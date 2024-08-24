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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2007 года MW RK "750 лет Кракову" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2007 года MW RK "750 лет Кракову" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2007 года MW RK "750 лет Кракову" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 58,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2007
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2007 года "750 лет Кракову" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 530 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 260 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Александр - April 17, 2024
Польша 10 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность PF65
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 10 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 10 злотых 2007 MW RK "750 лет Кракову" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2007 "750 лет Кракову" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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