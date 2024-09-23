2 злотых 2007 года MW ET "75 летие взлома кода Энигмы" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2007 года "75 летие взлома кода Энигмы" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 865 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 1 EUR. Торги состоялись 18 февраля 2024.

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